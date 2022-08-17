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Adıyaman’da tefecilik operasyonu

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilere yönelik operasyon düzenledi.

ADIYAMAN 17.08.2022, 17:44
Adıyaman’da tefecilik operasyonu

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilere yönelik operasyon düzenledi.

Mali suçlara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde tefecilik suçu içerisinde yapılan çalışmalarda Adıyaman’da faizli para veren, bunun karşılığında yüklü meblağlı senet imzalattıran ve sonrasında bu senetler hakkında icra takibi başlattırdıkları tespit edilen 2 şüphelinin ikamet ve iş yeri adreslerinde arama yapıldı.

Aramada şüpheliler tarafından doldurulmuş müştekilere ait makbuzlar ve farklı şahıslara ait bilgilerin yer aldığı alacak verecek listesinin yer aldığı defterler, şüpheliler tarafından doldurulmuş 5 ayrı şahsa ait 10 adet senet,1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 29 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Şüpheli C.A. ve M.A. isimli şahıslar yakalanarak yasal işlemler başlatıldı.

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