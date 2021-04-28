Adıyaman’da tavı yöntemi ile kalp kapağı değiştirildi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Tavi yöntemi ile kalp kapağı değişimi başarıyla gerçekleşti.

Yaş ve kalp yetmezliği nedeniyle açık kalp ameliyatı olamayan, aort damar kapağı ileri derecede daralmış ve kalp damarlarında yüzde doksan darlık olan 75 yaşındaki Mehmet Yakaryılmaz, başarı ile gerçekleştirilen operasyon sayesinde sağlığına kavuştu.

Operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Arif Süner, Ülkemizde az sayıda merkezde yapılabilen aort kapak tamiri yöntemini uygulamayı başladıklarını ifade etti.

Süner yaptığı açıklamada, "Aort damar kapağı ileri derecede daralmış ve kalp damarında yüzde doksan darlık olan hastamıza kasık damarından girilerek önce kalbin ana damarında stent takıldı. Aynı anda aort kapağına biyolojik kapak başarıyla takıldı. İki saatten daha az bir sürede bu operasyon gerçekleştirildi. Hastamız şuan gayet sağlıklı ve operasyondan 3 gün gibi kısa sürede hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Bu gerçekleştirilen operasyonu Dr. Öğr. Üyesi Hakan Tibilli, Uzm.Dr. Selçuk Ayhan, Uzm.Dr. Ayşe Hoşoğlu ve Anjiyo ekibimizle gerçekleştirdik. Bundan dolayı gururlu ve sevinçliyiz" dedi

Hasta Mehmet Yakaryılmaz ise, "Arif hocam ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kendimi iyi hissediyorum, sağlığıma kavuştum. Allah doktorlarımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.