Ankara Gıda Tarım Ürünleri Derneği tarafından Adıyaman’da ‘Tarım ve Hayvancılık’ çalıştayı düzenlendi.

Belediye Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda, tarım ve hayvancılık alanında verilen devlet teşvikleri konuşuldu. Çalıştay, Ankara Gıda Tarım Ürünleri Derneği Genel Başkanı Canan Ceylan’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Canan Ceylan, “Dünya’nın en bereketli toprakları üzerinde yaşıyoruz. Ama bu toprakların bereketinden yeteri kadar faydalanıyor musunuz? Bizim amacımız doğduğunuz topraklarda doymanız değil, doğduğunuz topraklarda ihya olmanızdır. Sizi bu topraklarda ihya edebilmek için önümüzdeki engelleri biliyoruz. Bu engellerin ortadan kalkması için çözümleri de biliyoruz. Hayvancılık sektörü, hızla artan nüfusun et, süt ve yumurta gibi biyolojik yarayışlılığı yüksek besin madde ihtiyaçlarını karşılayarak, dengeli beslenmede önemli rol oynamaktadır.

Adıyaman’daki tarımsal sulama projelerinin bir türlü hayata geçirilememesi, Adıyamanlı hemşerilerimizi tarımsal sulamadaki desteklerden mahrum kalmasına neden oldu. Çiftçilerimiz tarımsal sulamada kullanılan elektrik desteğinden faydalanamadıkları için fahiş fiyatlı elektrik faturalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Artan girdi maliyetlerinden dolayı zor günler geçiren çiftçilerimizin sırtına bir de yüksek gelen elektrik faturaları yükleniyor. Adıyamanlı çiftçilerin tarımsal sulamada kullanılan elektrik desteğinden yararlandırılması için Adıyamanlının sesi olmamız gerekmektedir.

Tütün tarımı yoğun emek isteyen bir faaliyettir. Tohumlarının fidelere ekilmesinden, fidelerin tarlaya dikilmesine, hasat döneminde yaprak kırımından dizilmesine, kurutulmasına ve balyalamasına kadar geçen sürede ağırlıklı olarak el emeği isteyen zahmetli bir tarımsal faaliyettir. Tütün tarımının tüm evrelerinde yoğun emek istemesi, kalite sorunu 2002’deki yasa ile kamu desteğinin bir anda çekilmesi ve çiftçilerin serbest piyasa ile sözleşmeli üretim dönemine hazırlıksız bir şekilde geçmesidir. Söz konusu dönemde birçok çiftçi ürettiği ürünü satamamış veya değerinin altında elden çıkarmak zorunda kalmıştır. Bu nedenle zarar eden çiftçilerin bir kısmı tütün tarımını bırakmış ve ekici sayısında da son yıllarda ciddi azalmalar yaşanmıştır. Ankara Gıda Tarım Ürünleri Derneği olarak tütün üreticisinin sorunlarını çözmek için onların sesi olmaya geldik” dedi.

Ceylan’ın konuşmasının ardından Şanghay İşbirliği Örgütü Üyesi Eşref Soysal, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gani Bereket konuşma yaptı.