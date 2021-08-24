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Adıyaman’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iki farklı adrese yapılan operasyonda Roma Dönemi’ne ait çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi.

ADIYAMAN 24.08.2021, 16:26
Adıyaman’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iki farklı adrese yapılan operasyonda Roma Dönemi’ne ait çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan iki adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Roma Dönemi’ne ait 157 adet sikke, 6 adet metal obje, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 14 adet mermi ele geçirildi. Tarihi sikke ve objeler muhafaza altına alınırken N.D. ve K.D. gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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