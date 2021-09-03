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Adıyaman’da tarihi eser ele geçirildi

Adıyaman’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tarihi eserler ele geçirildi.

ADIYAMAN 03.09.2021, 16:10
Adıyaman’da tarihi eser ele geçirildi

Adıyaman’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda tarihi eserler ele geçirildi.

Operasyon, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Uzunköy’de gerçekleştirildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde Uzunköy’de ikamet eden M.A. isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Şahsın evinde yapılan arama da 20 adet tarihi dönemlere ait heykel figürlü obje, 1 adet taş obje, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem adli makamlar kontrolünde devam ediyor.

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