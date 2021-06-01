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Adıyaman’da şüpheli ölüm

Adıyaman’da 6 çocuk babası adam evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

ADIYAMAN 01.06.2021, 13:54
Adıyaman’da şüpheli ölüm

Adıyaman’da 6 çocuk babası adam evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Hoca Ömer Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında yaşayan 6 çocuk babası Mehmet Akkuş’tan (55) bir süre haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açarak içeriye giren yakınları Mehmet Akkuş’u hareketsiz halde buldu. Durum, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemeler sonrası Mehmet Akkuş’un hayatını kaybettiği tespit etti. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından Mehmet Akkuş’un cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Akkuş’un eşinden ayrıldığı ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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