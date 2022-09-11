Adıyaman’da su değerlendirme toplantısı

Gelecekte Adıyaman’ın gelişimini derinden etkileyerek, sosyo ekonomik kalkınmanın ivmesini artıracak olan içme ve sulama projelerinin mevcut durumunun değerlendirildiği toplantı Adıyaman Valiliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, DSİ 20. Bölge Müdürü Sançar Biçer ve DSİ Genel Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda Adıyaman’ın bereketli topraklarına can suyu olacak ve yapım çalışmaları devam eden Koçali, Gömükan, Çetintepe, Büyükçay barajları ve sulama göletlerinin fiziki gerçekleşmesi ve mevcut durumlarıyla ilgili DSİ 20. Bölge Müdürü Sançar Biçer bir sunum yaptı. Valilikte gerçekleştirilen toplantı sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, yapım çalışmaları devam eden sulama projelerini yerinde gördü. Heyet ilk olarak Çelikhan ilçesine giderek Çelikhan sulaması şantiyesinde devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı. Çelikhan’daki incelemelerinin ardından Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Adıyaman’da 187 bin dönüm araziyi sulayarak kentin bereketli topraklarına can suyu olacak, içme ve sulama amaçlı bir proje olan Koçali Barajı inşaatında incelemelerde bulunarak, Koçali Barajı inşaatının son durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili yüklenici firmadan bilgi aldı. Heyet daha sonra inşaat çalışmaları devam eden ve 73 bin dönüm araziyi sulayacak olan Gömükan barajı inşaatını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Devam eden sulama projelerinin hizmete sunulmasıyla birlikte bu topraklara bereket geleceğini ve Adıyaman’ın sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayacağını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyamanlı hemşerilerimize iş, aş ve ekmek kapısı olacak barajlarımız ve sulama projelerimiz tamamlandığında bu topraklara bereket gelecek, ilimizin sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayacaktır. Bütün sulama projelerinin hayata geçirilmesiyle birlikte ilimizde ürün deseni sayısı artacak ve tarıma dayalı sanayide önemli gelişmeler yaşanacaktır. Böylece kuru ve geleneksel tarımdan, sulu ve modern tarıma geçiş üretim artışıyla kalmayacak, bölgeler arası gelişmişlik farkı en aza indirilerek, kırsal alanda verimlilik ve istihdam imkanları oluşturacak ekonomik ve sosyal kalkınmanın ivmesi artırılmış olacaktır. Bugün milletvekillerimiz ve DSİ genel müdürümüzle birlikte ilimizde yapım çalışmaları devam eden barajlarımızın ve sulamam projelerimizin inşaatlarını gezerek son durumları hakkında bilgiler aldık” diye konuştu.