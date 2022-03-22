banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Ukraynalıların yeni adresi Edirne! Ev kiraları arttı...
Ukraynalıların yeni adresi Edirne! Ev kiraları arttı...
Babalar sahaya indi
Babalar sahaya indi
Ağaoğlu'ndan kamuoyu açıklaması!
Ağaoğlu'ndan kamuoyu açıklaması!
Her 100 konuttan 30’unu Ruslar alıyor
Her 100 konuttan 30’unu Ruslar alıyor

Adıyaman’da Su Çalıştayı gerçekleştirildi

Gelecek yüzyılda insanların karşılaşabileceği en büyük tehlikelerinden biri olarak gösterilen ve kuraklığın sebep olacağı susuzluğa karşı Adıyaman Belediyesi öncülüğünde, Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde 1. Adıyaman Su Çalıştayı gerçekleştirildi.

ADIYAMAN 22.03.2022, 15:08
Adıyaman’da Su Çalıştayı gerçekleştirildi

Gelecek yüzyılda insanların karşılaşabileceği en büyük tehlikelerinden biri olarak gösterilen ve kuraklığın sebep olacağı susuzluğa karşı Adıyaman Belediyesi öncülüğünde, Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde 1. Adıyaman Su Çalıştayı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valiliği, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü’nün de destekleriyle gerçekleştirilen çalıştay, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlendi.

Etkinliğin açılışını Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Mehmet Karpuzcu yaptı.

Prof. Dr. Karpuzcu’nun “Türkiye’de Su Yönetiminin Geleceği” konusunda görüş bildirdiği açılış programının devamında çalıştay üç oturum şeklinde devam etti.

Çalıştaya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, kamu, kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan ve su yönetiminin önemine değinen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, “Bugün Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Üniversitesi iş birliğinde bir ilke imza atarak Adıyaman 1. Su Çalıştayını yapıyoruz. Su hayatın özüdür. Bütün insanlar bir damla sudan oluşmuştur. Ben çocuk hekimliği yaparken ki hala yapmaya devam ediyorum; yeni doğan bebeklerin su oranı yüzde 65’lerdedir. Dolayısıyla hesap, kitap yaparken yüzde 65’ini su olarak hesaplayıp o oranda sıvı veriyoruz. Araştırmalara göre susuzluğa dayanıklılık 72 saat iken açlığa dayanıklılık 56 gündür. Günlerce depremde enkaz altına kalıp kurtulanlarda dahi böbrek hasarı gerçekleşir. Nasıl ki dünyada çağlayan su nehirleri varsa, vücudumuzda da çağlayan kan nehirleri vardır. Ancak, yıllardır insanoğlunun eliyle bir felakete doğru gidiyoruz. Su kaynaklarımız maalesef azalmaya devam ediyor. Suların yeryüzünden eksildiği yok ancak buharlaşıp yer değiştiriyor ve kuraklık meydana geliyor. Suyun hayatımızda önemli bir yer alması ve çocuklarımıza daha iyi su kaynakları bırakabilmek için su yönetimini iyi bilmemiz gerekiyor. An itibariyle çok ta verimli bir miras bıraktığımızı söyleyemiyorum. İnşallah bu etkinliğimiz önümüzü görme, ders çıkarma ve su kullanımı konusunda doğru bilgiler edinme konusunda hepimize yardımcı olur” dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ta suyun önemine işaret ederek, özellikli su kullanımı konusunda insanların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kılınç, ayrıca insan vücudundaki su oranından bahsederek, tüm canlılar için suyun önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Arıkan’ın başkanlığını yaptığı “Su Kaynaklarının Yönetimi” başlıklı ilk oturumda Prof. Dr. Osman Arıkan ile birlikte Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Fırat, Adıyaman 203. Şube Müdürü Mehmet Ertürk, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz ile Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Çelik söz aldı.

Öğle arasının ardından gerçekleştirilen oturum başkanlığını İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Fırat’ın yaptığı “Kentsel Su ve Şehir Şebeke Yönetimi” başlıklı ikinci oturumda ise Prof. Dr. Mahmut Fırat’ın yanı sıra Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken, Adıyaman İl Sağlık müdürlüğü Çevre Mühendisi Abuzer Özkan, Göç İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Veysel Dağlar ile Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) Başkanı Yasin Torun söz aldı.

Çalıştayın son oturumu olan “Küresel Bir Risk: İklim Değişikliği” konulu üçüncü oturum ise Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Senem Tekin başkanlığında yapıldı.

Doç. Dr. Senem Tekin’in yanı sıra Elazığ Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Teknik İşler Şube Müdürü Yunus Öztürk, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Uzmanlarından Dr. Mustafa Berk Duygu ile Mustafa Demirel, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Büyük ile Adıyaman Üniversitesi Arş. Gör. Dr. Musa Eşit katılımcılara konu ile ilgili birikimlerini aktardılar.

Programın ardından katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19