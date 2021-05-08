Adıyaman’da STK Platformundan İsrail’e tepki

Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşu Platformu, İsrail’i katliam ve işgallerinden dolayı kınadı.

Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşu Platformu Sekreteri Orhan Uslu, platform adına açıklamada bulundu. Orhan Uslu, Siyonist işgal rejiminin Filistinlilerin topraklarını işgal ettiğini belirterek, “ Siyonist İsrail ve Haçlı zihniyetli ABD uşakları katliamlarına, zulüm ve baskılarına devam ediyorlar. Mübarek Ramazan’dan bu yana siyonist işgal rejimi Kudüs’ü adeta ablukaya almış ve barbar siyonistlere yer açmak İçin sindirme politikalarıyla Filistinli kardeşlerimizin evlerini, topraklarını işgal ediyorlar.

‘(Resûlüm!) Sakın, Allah`ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları (cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor.’ (İbrâhim:14, 42)

Adıyaman STK Platformu olarak Siyonist işgal rejimini bu kabul edilemez katliamlarından, işgallerden dolayı kınıyor ve şiddetle lanetliyoruz.

‘Bir mü’minin diğer mü’min kardeşlerine karşı ilgisi, birbirini bağlayıp destekleyen bir binanın taşları gibidir.’ (Buhari)

Filistin toprakları ve Kudüs yetmiş yıla yakındır dünyanın gözleri önünde siyonistlerin işgali altında her türlü zulüm ve vahşeti yaşamaktadır. Filistin’de gün geçmiyor ki katliam ve yıkım haberleri duyulmasın, mukaddes cami ve ibadethanelere vahşi saldırılarda bulunulmasın. Altı oyulan Mescid-i Aksa, bombardıman ve ambargoya tabi tutulan Gazze, tutuklanmaların ve mescidlere saldırıların sürdüğü Batı Şeria, Kudüs ve diğer kentler siyonist İsrail’in ateşi ve zulmü altında inlemektedir.

Filistin ve Kudüs davası İslam ümmetinin ortak davasıdır. Selaheddinlerin yolunu gözleyen Kudüs esir iken ümmetin kurtuluşundan, izzetinden bahsedilemez. Kudüs’ün özgürlüğü sadece Filistin halkının veya Arapların sorunu değil, Türk’üyle, Kürd’üyle, Arabıyla, Farsıyla ve tüm ümmet olarak hepimizin sorunudur.

Müslümanlara ve mukaddesatlarına yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıları durdurmak tüm İslam aleminin asli görevidir” dedi.

Uslu açıklamasının devamında, “Şu gerçek bilinmelidir ki İslam dünyasının bu tür katliam ve aşağılıklara karşı sabrı tükenmiştir. Müslümanlar bu durumu artık kabullenmemektedirler. ‘Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücut gibidirler. Vücudun herhangi bir azası rahatsız olursa, diğer azaları da bu yüzden ateşlenir ve uykusuz kalır.’ (Buhari)

Adıyaman STK Platformu olarak bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan bu katliamları, baskı ve Mescid-i Aksa baskısını lanetliyor, tüm Müslüman ve vicdan sahiplerinin siyonist-haçlı zihniyetine ve zulümlerine karşı durmaya ve tepki göstermeye çağırıyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da başta Filistin olmak üzere İslam dünyasındaki gelişmelerin takipçisi ve Müslümanlar ile dayanışma içerisinde olacağımızı belirtiyoruz. Üstat Necip Fazıl’ın diliyle diyoruz ki, ‘Yıkılasın İsrail enkazını göreyim. Sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim” ifadelerini kullandı.