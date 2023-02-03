Adıyaman’da spor artık belde ve köylerde

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı aracılığıyla belde ve köylere 24 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahalarının yapımı ile ilgili protokol imzalandı.

İl ve ilçelerimizin spor alanı ihtiyacının karşılanması sonrasında sporun Adıyaman’ın en ücra köşelerine kadar ulaşması için Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile belde ve köylere 24 adet futbol sahası kazandırıyoruz.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, sporun yaygınlaştırılması ve spor altyapısının güçlendirilmesine çok önem verdiklerini belirterek, “Gençlerimiz için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, onların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak hedefiyle çalışmalar yapıyoruz.

Sporu tabana yaymak adına Adıyaman’ının dört bir yanındaki her vatandaşımızın spor tesislerine kolaylıkla ulaşması ve buralarda spor yapabilme imkânına kavuşması için çalışıyoruz. Belde ve köylerimizdeki gençler de yeni yapılacak olan sentetik çim yüzeyli futbol sahalarına kavuşacak.

Böylece gençlerin, çocukların ailelerinden çok uzaklaşmadan yaşadıkları çevrede güvenle spor yapabilecek. Bu tesisler sağlıklı nesiller yetişmesinde büyük rol oynuyor. Ayrıca gençlerimizi erken yaşta sporla tanıştırarak onları kötü alışkanlıklardan koruyor. Spor kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacağına inandığımız bu tesislerimizden inşallah faydalanan çocuk ve gençlerimizin sayısı daha da artacak ve onlar sporu bir yaşam biçimi haline getirecekler.

Bu yatırımların gerçekleşmesine katkı sağlayan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Valimiz Mahmut Çuhadar’a TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanımız Ahmet Aydın’a ve milletvekillerimize teşekkür ederiz” dedi.