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Adıyaman’da sanat sokağı açıldı

Adıyaman Esentepe Anadolu Lisesinde sanat sokağı ve sergi açılışı yapıldı.

ADIYAMAN 27.05.2022, 18:15
Adıyaman’da sanat sokağı açıldı

Adıyaman Esentepe Anadolu Lisesinde sanat sokağı ve sergi açılışı yapıldı.

Okulun koridoru sanat sokağına çevrildi. Öğrenciler tarafından yapılan Türk ve Dünyaca ünlü ressamların portreleri öğrenciler tarafından çizildi. Leonardo Da Vinci’den Osman Hamdi Bey’e kadar bir çok ünlü ressamın portresi sanat sokağında yer aldı.

Sanat sokağı ve öğrencilerin yaptığı yağlı boya tabloların sergisi açıldı. Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Ak başta olmak üzere birçok okul müdürü ve STK başkanı açılışa katıldı.

Okul Müdürü Cevdet Özer açılışta yaptığı konuşmada, “Okulumuzda eğitsel çalışmaların yanı sıra sanatsal, kültürel ve sportif birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu çalışmaların öğrencilerimizin ruhsal ve bedensel gelişimlerine önemli katkıda bulunuyor. Bu sanat sokağı bunun bir göstergesidir” dedi.

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