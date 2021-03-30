banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Acıbadem, imzayı attı! Dev Grubun yüzde 70'ini satın alıyor
Acıbadem, imzayı attı! Dev Grubun yüzde 70'ini satın alıyor
Bu simge ne anlama geliyor?
Bu simge ne anlama geliyor?
Koronavirüste toplam aşılama 15 milyonu geçti!
Koronavirüste toplam aşılama 15 milyonu geçti!
YouTube'un video kalitesi düşecek
YouTube'un video kalitesi düşecek

Adıyaman’da sahte banknot ele geçirildi

Adıyaman’da polis ekipleri bir şahsın evinde yaptıkları aramada 11 adet 200’lük sahte banknot ele geçirdi.

ADIYAMAN 30.03.2021, 10:26
1
Adıyaman’da sahte banknot ele geçirildi

Adıyaman’da polis ekipleri bir şahsın evinde yaptıkları aramada 11 adet 200’lük sahte banknot ele geçirdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte para dağıtan şüphelilerin tespitine ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma yaptı. M.E.K isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 11 adet sahte olduğu değerlendirilen 200 TL’lik banknotlar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur