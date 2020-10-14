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Adıyaman’da, sahte alkol operasyonu
ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI POLİS EKİPLERİNCE BİR İKAMETE YAPILAN OPERASYONDA SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.
ADIYAMAN 14.10.2020, 13:45
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonda sahte alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan Z.Y., isimli bir şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şahsın evinde 10 litre sahte alkol ele geçirildi. Z.Y., gözaltına alınırken sahte alkollere ise el konuldu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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