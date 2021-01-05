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Adıyaman’da sağlık çalışanlarına moral desteği
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından pandemi sürecinde Covid-19 servislerinde görev yapan tüm yardımcı sağlık personeline moral desteğinde bulunmak için hediye dağıtıldı.
ADIYAMAN 05.01.2021, 12:24
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Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından pandemi sürecinde Covid-19 servislerinde görev yapan tüm yardımcı sağlık personeline moral desteğinde bulunmak için hediye dağıtıldı.
Psikiyatri uzmanı Dr. Sema Sağlam öncülüğünde TRSM çalışanları ve gönüllü öğretmenler birlikte 20 günlük bir çalışma süresi sonucunda tamamen el işçiliği ile yapılan 400 adet ahşap anahtarlık panoları dağıtıma hazır hale getirdi.2021 yılının ilk haftasında Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde görev yapan tüm yardımcı sağlık personeline, hazırlanan hediyeler takdim edildi. Dağıtım esnasında duygusal anlar yaşandı. Bu süreçte zorlu günler geçiren korona virüs servisindeki personelin bir nebze de olsa moral bulmasına vesile oldu.
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