Adıyaman’da rütbe terfi töreni düzenlendi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde rütbe terfi töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evinde gerçekleşen rütbe terfi törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, rütbe alan emniyet personelleri ile aileleri katıldı. Düzenlenen programda Vali Çuhadar, emniyet mensuplarıyla tek tek sohbet ederek onlarla zaman geçirdi. Vali Çuhadar, programda bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensuplarına rütbelerini taktı.