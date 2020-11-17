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Adıyaman’da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ADIYAMAN 17.11.2020, 10:54
Adıyaman’da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir haberin değerlendirilmesi ile yapılan titiz çalışma ve takip sonucu Kahta ilçesine bağlı Dumlu köyü bölgesinde 3 şüpheli şahsın ruhsatsız tabanca taşıdıkları bilgisi aldı.

Şahısları üzerlerinde yapılan arama neticesinde 3 adet ruhsatsız tabanca 3 adet şarjör, 42 adet fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli süreç başlatıldı.
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