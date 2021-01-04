Son Dakika
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sözen: ’’PKK sevici sözde gazeteciler İçişleri Bakanı Soylu’ya saldırıyor’
Adıyaman’da parklar yenileniyor
Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipleri, şehir merkezindeki birçok mahallede bulunan parkta bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
ADIYAMAN 04.01.2021, 17:56
6
Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipleri, şehir merkezindeki birçok mahallede bulunan parkta bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
Kayalık Mahallesinde iki park ile Bahçelievler, Karapınar ve Alitaşı mahallelerindeki parklarda sürdürülen yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, parkların yeni sezonda yepyeni haliyle hizmet vereceğini dile getirdi.Yetkililer, çalışmaların il merkezinde bulunan tüm parklarda sürdürüleceğini belirterek, “Park ve bahçeler müdürlüğü olarak mevsim şartlarına uygun olarak parklarımızda bakım, onarım, çimlendirme ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda beş mahalle parkımızın yıpranan parke taşlarını ve oyun gruplarını yenileyip, budama ve bakım işlemlerini gerçekleştirdik. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.
14°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Gaziantep FK
|15
|28
|5. Hatayspor
|15
|27
|6. Fenerbahçe
|14
|26
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. İstanbulspor
|16
|31
|5. Tuzlaspor
|17
|30
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|16
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü