Adıyaman’da pandemi kurulu toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği ‘Korona Virüs’ salgını konulu ek genelge kapsamında İl Pandemi Kurulu Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında toplanarak, il genelinde alınacak ilave tedbirler ve yapılacak çalışmalarla ilgili konuları masaya yatırdı.

Korona Virüs salgınıyla mücadelede ilin güncel durumu ile yeni kontrollü sosyal hayatla ilgili alınan tedbirlerin değerlendirildiği İl Pandemi Kurulu toplantısına, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Halid Yıldız, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz ve kurul üyeleri katıldı. Gerçekleşen toplantıda salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair, takip, denetim ve uyarı ekseninde mevcut durum analiz edilerek, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, İçişleri Bakanlığının talimatıyla 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren il genelinde 7 gün boyunca yaşamın her alanında genel denetimlerin yapılmasına yönelik planlama ve uygulamanın eşgüdüm içerisinde en üst seviyede icra edilmesi görüşüldü. Toplantıda ayrıca, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz tarafından Adıyaman’da yürütülen sağlık hizmetleri, kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte salgın sürecinde yürütülen çalışmalar ve aktif vakalarda Adıyaman’ın son durumu hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi. Toplantı sonunda bir değerlendirme yapan Vali Mahmut Çuhadar, “Salgınla mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Bilindiği gibi artık mevsimsel olarak Sonbahar’a girdik, kış yaklaşıyor. Vatandaşlarımızdan ricam, özellikle kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalarıdır. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah Bu salgını alacağımız tedbirlerle birlikte yeneceğiz” diye konuştu.