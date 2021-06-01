banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altında yeni hedef 624 TL iddiası!
Altında yeni hedef 624 TL iddiası!
Eşinin Facebook hesabına giren şimdi yandı
Eşinin Facebook hesabına giren şimdi yandı
Mehmet Ağar ve Tolga Ağar, Bodrum Yalıkavak'dan resmen çıkarıldı!
Mehmet Ağar ve Tolga Ağar, Bodrum Yalıkavak'dan resmen çıkarıldı!
CHP'li Özgür Özel Bakan Varank'ı neden aradı?
CHP'li Özgür Özel Bakan Varank'ı neden aradı?

Adıyaman’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 01.06.2021, 12:47
Adıyaman’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Adıyaman yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kahta’dan Adıyaman istikametine doğru seyir halindeki Kenan Aydın yönetimindeki Renault marka 02 KF 645 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri tarafından sürücü Kenan Aydın ve araçta bulunan Gülay Aydın’a kaza yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu