Adıyaman’da örtü yangını

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde sabah saatlerinde meşelik alanda başlayan örtü yangını kontrol altına alındı.

Gerger ilçesi Çobanpınar köyü yakınlarında sabah saatlerinde otluk alanda başlayan yangın meşe ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. Meşe ağaçlarının zarar gördüğü örtü yangını saatlerce sürdü. Yangına orman işletme, itfaiye, jandarma, güvenlik korucuları, vatandaşlar arozöz, kepçe ve traktörler ile müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle ilerleyen örtü yangınının şuana kadar 20 hektarlık alanı yaktığı, yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yangının kontrol altına alındığını, korkulacak bir durumun şuan için olmadığını, rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiğini ifade etti.