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Adıyaman’da orman yangınına itfaiye müdahale etti

ADIYAMAN’DA, MEYDANA GELEN ORMAN YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

ADIYAMAN 07.10.2020, 15:46
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Adıyaman’da orman yangınına itfaiye müdahale etti

Adıyaman’da, meydana gelen orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Pınaryayla Köyünde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ve köylülerin söndürme çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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