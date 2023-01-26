Adıyaman’da organik arıcılık gelişiyor

Adıyaman’da Organik Arıcılığın Yaygınlaştırılması Projesi’yle 200 kovan ve malzeme dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Organik Arıcılığın Yaygınlaştırılması Projesi’yle Adıyaman’da 10 çiftçiye 130’u arısız, 70’i arılı 200 kovan dağıtıldı. Kovanlar ile birlikte arıcıların kullandığı malzeme desteği verildi.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen kovan dağıtımına İl müdürü Nurettin Kıyas ve şube müdürlerinin yanı sıra çiftçiler katıldı.

Nurettin Kıyas, Adıyaman’da organik arıcılığı geliştirmenin gayretinde olduklarını belirterek, 20’ye yakın organik arıcılık yapan üretici olduğunu söyledi.