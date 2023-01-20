Adıyaman’da okul çevresinde yoğun denetim

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin kent merkezinde gençlerin korunmasına yönelik denetimleri devam ediyor.

Okul önlerinde şüpheli şahıslara yönelik denetimlerine aralıksız devam eden polis ekipleri incelemeler çerçevesinde bin 286 şahsın kimlik sorgusu ile üst aramasını gerçekleştirirken 115 aracın ise kontrolünü yaptı.

45 İş yerinde de denetim yapan polis ekipleri aynı zamanda 33 park ve bahçe ile 15 metruk evde de kontrollerde bulundu. 8 Araç sürücüsüne evrak eksikliğinden dolayı cezai işlem uygulanırken 74 servis ise denetlendi. Polis ekipleri aynı zamanda başkasına ait banka kartları kullanma suçundan aranan bir şahsı ise yakalayarak gözaltına aldı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği ise vurgulandı.