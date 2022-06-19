Adıyaman’da öğretmenlere ödül

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından yürütülmekte olan eTwinning faaliyetleri çerçevesinde Adıyaman’da Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi alan öğretmen ve kurum yöneticilerine ödülleri verildi.

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, ilçe milli eğitim müdürleri, ARGE ve özel büro ekip üyesi öğretmenler, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, eTwinning tanıtım bilgilendirmesi ile devam etti.

Bilgilendirme sonrası konuşmalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "2020-2021 Eğitim öğretim yılı eTwinning ödülü almaya hak kazanmış, öğretmen ve idarecilerimizin heyecanını, mutluluğunu paylaşmak için bir aradayız.

Erasmus+ eTwinning programı çerçevesinde geçtiğimiz yıl ilimizde yürütülmüş olan bin 85 projeden 71 ulusal, 42 Avrupa kalite etiketi olmak üzere 113 Tanesi kalite belgesi almaya hak kazanmıştır. Bugün İlimiz geneli 53 okulumuza kalite levhası, 75 öğretmenimize ise başarılı oldukları projelere ait kalite etiketi vereceğiz. Yaptıkları özverili çalışmalarla İlimizin bu başarıyı sağlamasına vesile olan öğretmen ve idarecilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmalar sonrası ulusal kalite etiketi, Avrupa kalite etiketi ile eTwinning okulu kalite etiketi alan okul yöneticileri ve 75 öğretmene sertifikaları İl Müdürü Ramazan Aşcı tarafından verildi.