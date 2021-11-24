banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor (Canlı)
Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor (Canlı)
2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?
2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç krizi açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç krizi açıklaması
Yargıtay'dan iş arama izni ile ilgili emsal karar
Yargıtay'dan iş arama izni ile ilgili emsal karar

Adıyaman’da Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

ADIYAMAN 24.11.2021, 14:09
Adıyaman’da Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Valilik önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan program, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda devam etti.

Halk Eğitim Merkezindeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Öğretmenler günü dolayısıyla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Öğretmen Marşı koro şeklinde seslendirilirken Anadolu Lisesi Öğretmeni Ömer Faruk Bozkurt tarafından “Sanatkar” adlı şiir okundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Emekli öğretmen Muhammet Küçüker, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ederek, onurlu bir meslek olan öğretmenlik mesleğindeki tecrübelerini anlatıp, “Senede Bir Gün” adlı şarkıyı söyledi.

Öğretmenlerin kutsal ve onurlu bir mesleği icra ettiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen “Öğretmenlik mesleğinde coğrafi bir sınırlama yoktur. Köyde de, mezrada da her yerde öğretmenler vardır. Bizim görev anlayışımızda zaman mefhumu ve iklim şartları diye bir kısıtlama yoktur. Ülkemizin daha güçlü ve müreffeh bir ülke olması için, dünyada söz sahibi olmamız için geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi çok iyi eğitmemiz gerekiyor. Bu işte biz öğretmenlere düşüyor. Bugünün tüm öğretmenlerimize kutlu olmasını diliyorum” dedi.

Öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, “Öğretmenlerimiz hele bizim gibi köyde okuyan çocuklar için ciddi rol modellerdir. Biz onlarla gözümüzü açtık. Öğretmenlerimizin dünyaya açılan pencerelerimizdir. Onların giyim tarzları, konuşma tarzları ve yürüyüşleri bizim için çok belirleyiciydi. Bizim en büyük zenginliğimiz sahip olduğumuz yer altı veya yer üstü kaynaklarımız değildir. Bizim en büyük zenginliğimiz sahip olduğumuz insan kaynağıdır. İnsanlarımızı yetiştirip geleceğe hazırlayacak olan da öğretmenlerimizdir. Saygın bir mesleği icra eden bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla dünyanın en kutsal mesleğini icra eden öğretmenlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar ise, “Öğretmenlik dünyanın en eski mesleklerinden birsidir. İnsanlıkla birlikte başlayan bu meslek insanlık var olduğu sürece de devam edecektir. Öğretmenlik nesilleri yetiştiren ve ulusların gelişmişlik parametresini tayin eden bir meslektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir sözünde “Öğretmenler Eserlerine İmza Atmayan Sanatçılardır” demekle öğretmenliğin ne kadar önemli bir meslek olduğunu ifade etmektedir. Öğretmenlerin sıkıntılarıyla, özverileriyle birlikte büyümüş bir kişiyim çünkü ablam ve eşimde bir öğretmendi. Evlatlarımızı, geleceğimizi teslim ettiğimiz ilim, irfan ve kültür ordusu tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Mahmut Çuhadar tarafından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.

Öğretmenlik Mesleği ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri konulu sinevizyon gösterimi sonrası adaylığı kaldırılan genç öğretmenler, Türk Bayrağı üzerine yemin etti.

Yemin töreni sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere madalya ve satranç takımı hediye etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü programı Halk Eğitim Merkezi halkoyunları ekibinin folklor gösterisini sunmalarının ardından sona erdi.

Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7