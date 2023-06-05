Adıyaman’da öğrenciler arası futbol turnuvası düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde öğrenciler arası düzenlenen futbol turnuvasında Mevlana İlkokulu Şampiyon oldu

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ’İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü’ çerçevesinde düzenlenen futbol turnuvasında öğrenciler şampiyonluk için mücadele etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 13 ilkokul ve öğrencinin katıldığı futbol turnuvasında Mevlana İlkokulu birinci,Yahya Kemal İlkokulu ikinci, Şehit Mehmet Özbek İlkokulu üçüncü olurken Kubilay ilkokulu ise dördüncü oldu.

Turnuvanın sona ermesiyle birlikte dereceye giren okul takımlarına kupa, öğrencilere ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek tarafından madalya takdim edildi.