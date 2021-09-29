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Adıyaman’da nargile tütüne ele geçirildi

Adıyaman’da jandarma ekipleri durdurdukları bir araç içerisinde yaptıkları aramada 25 kilo nargile tütünü ele geçirdi.

ADIYAMAN 29.09.2021, 14:14
Adıyaman’da nargile tütüne ele geçirildi

Adıyaman’da jandarma ekipleri durdurdukları bir araç içerisinde yaptıkları aramada 25 kilo nargile tütünü ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen faaliyet esnasında durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldı.

Aramada M.H. isimli şahsın yurda kaçak yollarla sokulan 25 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheli ile ilgili adli işlemler sürüyor.

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