Adıyaman’da muhtarlar günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Adıyaman’da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu, Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma Derneği, Merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği tarafından ilk olarak Atatürk Büstüne çelenk bırakıldı.

Çelenk sunumunda açıklamalarda bulunan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, “Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi 193 yaşına girdi. 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

19 Ekim 2015 pazartesi günü 29507 sayılı resmi gazete de yayınlanan 2015/11 numaralı Başbakanlık genelgesiyle bundan sonra bütün yurt da 19 Ekim resmi olarak muhtarlar günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

Yaklaşık 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde muhtarlık camiasına adeta ikinci Baharını Yaşatan adeta küllerinden yeniden doğmasını sağlayan Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya 19 Ekimi muhtarlar gününü bizlere armağan ettikleri için ayrıca teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin inşallah” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar çelenk sunumunun ardından muhtarlar Vali Mahmut Çuhadar’ı ziyaret etti. Muhtarlar daha sonra Adıyaman Belediye Başkanı dr. Süleyman Kılınç ile bir araya geldi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve beraberindeki kurum müdürleri ile birlikte muhtarları ile Türkiye Petrolleri salonunda yemekte buluştu.