banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti
İGDAŞ Aysel Gürel'in kızına 23 bin lira tazminat ödeyecek
İGDAŞ Aysel Gürel'in kızına 23 bin lira tazminat ödeyecek
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı'ndan birleştiricilik mesajı
Cumhurbaşkanı'ndan birleştiricilik mesajı

Adıyaman’da muhalefet partilerinden ortak deklarasyon

Adıyaman’da muhalefet partilerinin teşkilatları Gelecek Partisi Adıyaman İl Başkanlığına geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, deklarasyon yayımladı.

ADIYAMAN 21.01.2021, 17:54
1
Adıyaman’da muhalefet partilerinden ortak deklarasyon

Adıyaman’da muhalefet partilerinin teşkilatları Gelecek Partisi Adıyaman İl Başkanlığına geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, deklarasyon yayımladı.

CHP İl Başkanı Burak Binzet, İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan ve Merkez İlçe Başkanı Hakan Karaaslan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı İsmail Demir ve Deva Partisi İl Başkanı Uğur Dündar Gelecek Partisi Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez’i ziyaret etti.

Muhalefet partilerinin il başkanları Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve 26. Dönem Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Muhalefet partileri ortak deklarasyon yayımlayarak şu ifadelere yer verdi: “Farklı siyasi görüşleri, ideolojileri, fikirleri temsil eden siyasi partilerin il başkanları olarak bugün bütün farklılıklarımızla, tek bir şey için bir aradayız. Toplumsal barış. Öncelikle belirtmek isterim ki bugün Gelecek Partisi Adıyaman il başkanlığına gerçekleştirdiğimiz ziyaretin amacı sadece kuru kuruya bir geçmiş olsun ziyareti değildir.

Bu buluşmanın amacı bütün farklılıklarımızla bir arada olmanın ve farklılıklarımızın en büyük zenginliğimiz olduğunu göstermektir. Siyaset en sade tanımıyla, bir yandan devleti idare etme sanatı, diğer yandan toplumda çatışan menfaatleri uzlaştırma sanatı olarak bilinmektedir. Siyaset bizler için bu anlamı taşımaktadır. Ancak bazı kesimlerce taşıdığı bir anlam var ki bu toplumda istenmeyen olayların yaşanmasına, insanların siyasetten ve siyasetçilerden uzaklaşmasına neden olmaktadır.

Bu anlayış için siyaset güç, prestij ve maddi-manevi ödül kaynağı olarak görülmektedir. Bu saikle hareket edenlerin ne yazık ki aldatma, manipülasyon ve yalana başvurduklarına sık sık tanıklık etmekteyiz.

Maalesef geçtiğimiz günlerde yine kötü bir olayla karşılaştık. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve 26. Dönem Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ Cuma namazına gitmek için evinden ayrıldığında az evvel bahsettiğimiz kirli siyaset anlayışının kalıntıları tarafından saldırıya uğramıştır. Bu menfur olay ne yazık ki laik, sosyal ve demokratik bir hukuk devleti olan ülkemizde meydana gelmiştir.

Bu saldırı ne Selçuk Özdağ’ın şahsına ne Gelecek Partisi’ne yapılmış bir saldırı değildir. Bu saldırı demokrasiye, hukuk devletine, toplumsal birlik ve beraberliğimize yapılmıştır. Eleştiriye tahammülü olmayanların milletin sözcülüğünü yapmaya çalışan siyasetçilere çok kolay bir şekilde saldırabileceklerini ve hatta ötesinde bu ülkede aykırı düşünen insanların can güvenliğinin olmadığını göstermişlerdir.

Hiçbir şekilde üstü örtülemeyecek, suskunlukla karşılanamayacak bir siyasi terörle karşı karşıyayız. Bir siyasi partinin Genel Başkan Yardımcısına planlı bir şekilde silahlarla ve sopalarla saldıran faillerin hala yakalanmamış olması ayrı bir eksikliktir. Bu konuda da yetkili mercilerce olayın aydınlatılması için gerekli özen ve ihtimamı göstermeye davet ediyoruz.

Bir gruba egemen olan ötekileştirici, hedef gösterici eski siyaset dilinin şiddete teşvik ettiğine üzülerek tanıklık etmekteyiz. Bu dil ivedi olarak terk edilmek zorundadır.

Herkesçe bilinmesini isteriz ki bizler her ne kadar farklı görüşleri, düşünceleri temsil eden siyasi partilerin temsilcileri olsak da bu konudaki hedefimiz toplumsal barışa halel getirmeye çalışanların karşısında bir ve beraber olduğumuzu, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik bir hukuk devleti olduğunu göstermektir. Bizler buradayız ve bir santim dahi eğilmeyeceğiz. Doğruları söylemeye, ötekileştirmeden tüm yurttaşlarımızın sorunlarına çare aramaya devam edeceğiz. Tüm çabamız ve gayretimiz ülkemiz ve bu ülkede yaşayan yurttaşlarımız için olacaktır. Bu nedenledir ki haksızlık, cana kasıt, filli eylem karşısında asla susmayacağız. Hak, hukuk ve adalet arayışımızdan da asla taviz vermeyeceğiz.”

Gelecek Partisi İl Başkanı Abdurrahman Dimez ise, kendilerini ziyaret eden partilerin il başkanlarına ve teşkilatlarına teşekkür etti.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Hatayspor 19 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 19 24
13. Sivasspor 18 23
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 18 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 19 12