Adıyaman’da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da, bir otomobil tarafından sıkıştırılarak devrilmesine neden olan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Rıza Özen idaresindeki 02 ABV 635 plakalı motosiklet, Altınşehir mahallesi Eğriçay Köprüsü üzerinde iddiaya göre bir otomobilin kendisini sıkıştırması nedeniyle kontrolünü kaybederek devrildi. Meydan gelen kazada motosiklet sürücüsü Rıza Özen yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.