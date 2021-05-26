banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Defne Samyeli'den Sedat Peker açıklaması!
Defne Samyeli'den Sedat Peker açıklaması!
İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?
İSO 500'de isminin gizlenmesini isteyen beşinci sıradaki şirket kimin?
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap
Meral Akşener’den Erdoğan’a cevap

Adıyaman’da minibüs otomobile çarptı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 26.05.2021, 22:06
Adıyaman’da minibüs otomobile çarptı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gerger-Diyarbakır karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mücahit Arı idaresindeki Fort marka 02 AAR 899 plakalı minibüs ile İsmet Yayan yönetimindeki Opel marka 34 DHT 704 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Elif Gül (22), İpek Gül (24), İsmet Yayan (60), Tülin Gül (17) ve Zekiye Gül (26) yaralandı. Kazada yaralananlar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Yorumlar (0)
17°
açık