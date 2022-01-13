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Adıyaman’da mesleki eğitim programları açılıyor

Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını gidermek ve genç işsizliği önlemek amacıyla Adıyaman’da mesleki eğitim ve teknik anadolu liseleri ile çok programlı anadolu liselerinin bünyesinde mesleki eğitim merkezi programları açılıyor.

ADIYAMAN 13.01.2022, 17:11
Adıyaman’da mesleki eğitim programları açılıyor

Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını gidermek ve genç işsizliği önlemek amacıyla Adıyaman’da mesleki eğitim ve teknik anadolu liseleri ile çok programlı anadolu liselerinin bünyesinde mesleki eğitim merkezi programları açılıyor.

Çırak öğrencilerin yetiştirilmesi ve istihdamının sağlanması amacıyla Adıyaman’da açılacak mesleki eğitim merkezi programları ile ilgili Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile STK’ların başkan ve temsilcileri katıldı.

Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını gidermek ve genç işsizliği önlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği mesleki eğitim merkezi programı Adıyaman’da da tüm meslek liseleri bünyesinde uygulanmaya başladı. Mesleki eğitim merkezi programları ile mesleki ve akademik hedeflerine ulaşırken bir şekilde örgün eğitim dışı kalmış veya sonradan meslek edinip yeterliliklerini belgeleyememiş kişiler için ustalık, kalfalık ve çıraklık eğitimleri verilerek istihdam ve iş hayatına yönelik çözümlerin üretilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Adıyaman il genelinde 36 mesleki eğitim veren lisede mesleki eğitim merkezi programı uygulanacak. Aynı zamanda Adıyaman, Kahta, Besni ve Gölbaşı Organize Sanayi Bölgelerinde çalışanların programlardan yararlanmaları adına OSB mesleki eğitim merkezi irtibat büroları açılıyor.

Mesleki Eğitim Merkezi programı ile çırak öğrenciler haftanın 1 günü okulda teorik eğitim alıp, 4 günü ise işletmede beceri eğitimi alacak. Öğrencilerin sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesinin yanı sıra proje kapsamında 9, 10 ve 11. sınıfta öğrenim gören çırak öğrencilere, asgari ücretin yüzde 30 (1.275 TL), 12. Sınıfta öğrenim görenlere ise yüzde 50’si (2125 TL) devlet desteği olarak işletmelere ödenecek. Yine bu proje ile meslek liselerinde olduğu gibi 9. Sınıftan 12. sınıfa kadar öğrenim görerek, meslek lise diploması, ustalık belgesi ve iş yeri açma belgesi alacaklar.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesinden Sorumlu Şube Müdürü Necmettin Beyaz, Adıyaman il genelinde 36 adet mesleki eğitim ve teknik anadolu lisesi ile çok programlı anadolu liselerinin bünyesinde açılacak mesleki eğitim programının içeriği ve amacı ile ilgili bir sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Mesleki Eğitimin önemine değinen Vali Mahmut Çuhadar, “Valilik olarak Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın işbirliğinde hayata geçirilen bu programa çok önem veriyoruz. 2022 yılını Mesleki Eğitim yılı olarak ilan ettik. Daha önce ilimizde 4 bin olan çırak öğrenci sayısını bu yıl 10 bin öğrenciye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu proje nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde öğrencilerimizin ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri açsından büyük önem taşımaktadır. Atalarımız boşuna, ‘Sanat Altın Bileziktir’ dememişler” bu proje hem öğrencilerimize meslek kazandırıp genç işsizliği azaltacak hem de sanayi sektörünün nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayacaktır. Bir toplum süratle kalkınmak ve iktisadi/sosyal gelişmişlik düzeyini yükseltmek istiyorsa, her şeyden önce bu gelişmişliği sağlayacak nitelikte insan gücünü yetiştirmek zorundadır. İşte okullarımız bünyesinde açılacak olan mesleki eğitim programları bu ihtiyacı karşılayacaktır. Eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkiyi güçlendirerek verimliliği daha da artıracak olan bu programın şimdiden ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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