Adıyaman’da marketlere denetim sürüyor

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, şehirde faaliyet gösteren marketlerde raf ve kasa fiyat denetimi yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket denetiminin yanı sıra, raf ve kasa fiyat denetimlerine devam ediyor. Marketlerde yapılan denetimlerle raf fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırılıyor. Ekipler, aynı zamanda ürünlerin son kullanma tarihlerinin de denetimini gerçekleştiriyor. Denetimlerle ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, “Adıyaman Belediyesi olarak genel anlamda vatandaşımızın yoğun şekilde alış veriş yaptıkları marketlerde denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Raf etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının karşılaştırılması ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz” diye konuştu.