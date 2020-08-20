Adıyaman’da korona virüs denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı’nca ülke genelinde başlatılan eş zamanlı korona virüs denetimlerinin üçüncüsü Adıyaman’da da il genelinde yapıldı.

Denetimler kapsamında Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz ve diğer yetkililerle birlikte Adıyaman’daki esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

İşyerleri, cafe ve restoranları tek tek gezerek, esnaf ve vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyaran Vali Mahmut Çuhadar, gerçekleştirdiği denetimlerde esnaf ve vatandaşlarla hem sohbet etti, hem de uyulması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Denetim sonrası bir açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi bu hafta Adıyaman’da da eş zamanlı olarak denetimlerin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızın duyarlılığını artırmak için haftanın bir günü tüm ekibimizle birlikte bütün iş kollarında faaliyet gösteren işyerlerinin tamamının denetimini yapıyoruz. Denetimler sırasında güzel örnekleri de görüyoruz. Vatandaşlarımızın ve esnafın maske ve mesafe kurallarına riayet ettiğini memnuniyetle gördük. Bu denetimlerle amacımız, esnaf ve vatandaşlarımızın farkındalığını artırmak ve son zamanlarda ilimizde ve bölgemizde artan vaka sayılarına dikkat çekmektir. Onun için Adıyamanlı hemşehrilerimizden tekrar ricada bulunuyorum; kendilerinin, sevdiklerinin ve toplumun sağlığı için temizlik, maske, mesafe kuralına mutlaka riayet etmeleridir” diye konuştu.