Adıyaman’da, komşular arası silahlı kavga: 2 gözaltı

Adıyaman’da, komşular arasında araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Meydana gelen kavgada 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 2516 Sokak içerisinde iki komşu arasında araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir şahıs eline aldığı pompalı tüfeği ateşledi. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslar etkisiz hale getirildi. 2 Şahsın gözaltına alındığı ölen yada yaralananın olmadığı olayda kullanılan pompalı tüfeğe de polis ekiplerince el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.