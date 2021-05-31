banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Türkiye'nin kilitlendiği Kabine toplantısı başladı!
Türkiye'nin kilitlendiği Kabine toplantısı başladı!
Çin'de artık 3 çocuğa izin var
Çin'de artık 3 çocuğa izin var
Borsa neden yükselmiyor?
Borsa neden yükselmiyor?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?

Adıyaman’da ki fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

ADIYAMAN 31.05.2021, 15:52
Adıyaman’da ki fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme kapsamında yürütülen operasyonda 3 mağdur kadına ulaşarak, 4 şüpheli şahsı yakaladı. Operasyon kapsamında 19 kişinin bilgi sahibi olarak ifadesi alındı.

Şüpheliler B.Y., G.K, Z.K ve Ş.K. ifadelerinin alınmalarının ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan B.Y., G.K ve Ş.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu