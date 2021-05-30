banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İşte Türkiye'nin ilk dijital insanı Aypera!
İşte Türkiye'nin ilk dijital insanı Aypera!
Sedat Peker'e sert tepki: Devletimiz gerekeni yapacak
Sedat Peker'e sert tepki: Devletimiz gerekeni yapacak
Osmanlı torunu İngiltere Başbakanı Boris Johnson gizli törenle evlendi
Osmanlı torunu İngiltere Başbakanı Boris Johnson gizli törenle evlendi
Gözler kabine toplantısında! Toplantı ne zaman yapılacak?
Gözler kabine toplantısında! Toplantı ne zaman yapılacak?

Adıyaman’da kedi evi sayısı arttırılıyor

Adıyaman Belediyesi, şehrin birçok noktasındaki parklara monte ettiği kedi evlerinin sayısını arttırıyor.

ADIYAMAN 30.05.2021, 16:17
Adıyaman’da kedi evi sayısı arttırılıyor

Adıyaman Belediyesi, şehrin birçok noktasındaki parklara monte ettiği kedi evlerinin sayısını arttırıyor.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında parklara kedi ve köpek evleri yerleştiriliyor. Bu sayede sokak hayvanlarına soğuk kış günlerinde sığınabilecekleri yazın sıcaklarında ise korunabilecekleri alanlar oluşturmayı hedefleyen Adıyaman Belediyesi, daha önce şehrin birçok noktasındaki parklara monte ettiği kedi evlerinin sayılarını arttırmaya başladı.

Kedi evlerinin sonuncusunun Yeni Mahallede bulunan Kent Parka monte edildiğini söyleyen yetkililer, ilerleyen süreçte sayının daha da arttırılacağını dile getirdi.
Yorumlar (0)
23°
açık