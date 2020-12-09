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Adıyaman’da kaza yapan polisler yaralandı

Adıyaman’da bir otomobille çarpıştıktan sonra aydınlatma direğine vurarak durabilen polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

ADIYAMAN 09.12.2020, 17:12
Adıyaman’da kaza yapan polisler yaralandı

Adıyaman’da bir otomobille çarpıştıktan sonra aydınlatma direğine vurarak durabilen polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdulrezzak T., idaresindeki 02 A 7311 plakalı Renault marka polis aracı ile Doğan T., idaresindeki 02 BG 382 plakalı Toyota marka otomobil, Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağında çarpıştı. Otomobille çarpışan polis aracı duramayarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada polis memuru Abdulrezzak T., ile araçta bulunan polis memuru Aslıhan K., yaralandı. Her iki yaralı polis memuru, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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