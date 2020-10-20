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Adıyaman’da kaza: 1 Yaralı
ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.
ADIYAMAN 20.10.2020, 15:15
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Hastane Kavşağında Saadet Solmaz (39) yönetimindeki 06 ACH 492 plakalı Opel marka otomobil ile ismi öğrenilemeyen 02 KC 339 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı.
Meydana gelen trafik kazasında araç sürücülerinden Saadet Solmaz yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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