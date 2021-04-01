banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Dünyanın en değerli markası Apple 45 yaşında
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 'trol ordusu' kurmuş!
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti
Hürriyet 2020 80 milyon lira zarar etti

Adıyaman’da karantinaya alınan adres sayısı artıyor

Adıyaman’da son günlerde artan korona virüs vaka sayıları nedeniyle karantinaya alınan adres sayıları da yükseliyor.

ADIYAMAN 01.04.2021, 16:26
2
Adıyaman’da karantinaya alınan adres sayısı artıyor

Adıyaman’da son günlerde artan korona virüs vaka sayıları nedeniyle karantinaya alınan adres sayıları da yükseliyor.

İl Hıfzıssıhha Kurulu önceki gün 85 adresi, bu gün ise 116 adresi 10 gün süreyle karantina altına aldı. Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin adresleri karantina altına alınıyor.

Yaklaşık 1 ay öncesi kadar sayının 30’lara kadar düştüğü Adıyaman’da son günlerde vaka sayılarında ciddi artış gözlemleniyor.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu