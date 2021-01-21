Adıyaman’da kapalı köy yolu sayısı 11’e düştü

Adıyaman kar yağışı sonrası kapanan köy yolları sayısı ekiplerin çalışmasıyla 11’e düşürüldü.

Birkaç gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle 200’ün üzerinde köy yolu kapanmıştı. İl Özel İdare ekipleri kapalı köy yolunun açılması için yürüttükleri çalışmalar ile iki gün içerisinde 200’ün üzerinde olan kapalı köy yolu sayısını 11’e düşürdü. Ekipler Çelikhan ilçesinde 2, Sincik ilçesindeki 9 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.