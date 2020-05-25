Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
378.764
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3074
EURO
7.4186

Adıyaman’da kan bağışı kampanyası

ADIYAMAN KIZILAY KAN BAĞIŞ MERKEZİ TARAFINDAN ‘SADECE HAYAT KURTARMAK İÇİN EVDEN ÇIK’ SLOGANIYLA KAN BAĞIŞ KAMPANYASI DÜZENLENDİ.

Adıyaman’da kan bağışı kampanyası

ADIYAMAN KIZILAY KAN BAĞIŞ MERKEZİ TARAFINDAN ‘SADECE HAYAT KURTARMAK İÇİN EVDEN ÇIK’ SLOGANIYLA KAN BAĞIŞ KAMPANYASI DÜZENLENDİ.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:39
3 Okunma
Adıyaman’da kan bağışı kampanyası

Adıyaman Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından ‘Sadece hayat kurtarmak için evden çık’ sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.

Ulucami karşısında bulunan Adıyaman Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından kabul edilen kan bağışlarına Ramazan Bayramının ilk iki gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ramazan Bayramının ilk iki gününde kan bağış merkezi tarafından yaklaşık 50 ünite kan toplandı. Sosyal mesafenin korunduğu ve korona virüsü dolayısıyla önlemlerin alındığı kan bağış merkezinde, ‘Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır’ vurgusu yapıldı. Aynı zamanda ulaşım sıkıntısı yaşayan vatandaşlar ise Adıyaman Kızılay Kan Bağış Merkezi ekipleri tarafından evlerinden alınarak kan merkezine getiriliyor. Burada yapılan bağışlar sonrasında vatandaşlar yeniden ekipler tarafından evlerine götürülüyor. Kan bağışında bulunmak isteyen ve araçları olmayan vatandaşların 0416 216 1992 numaralı hattı aramalarının yeterli olduğu da ekipler tarafından belirtildi.

Adıyaman Kızılay Kan Bağış Merkezinde görevli Dr. İlhami Özdemir, kan verme konusunda oldukça duyarlı olan Adıyamanlılara gönülden teşekkür ettiklerini belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahta’da dolu yağışı çiftçiyi vurdu
Kahta’da dolu yağışı çiftçiyi vurdu
Vali Aykut Pekmez kontrol noktalarını denetledi
Vali Aykut Pekmez kontrol noktalarını denetledi
Dolu sonrası hasar tespit çalışmaları başladı
Dolu sonrası hasar tespit çalışmaları başladı
Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem
Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem
Ekmekler vatandaşların kapısına getiriliyor
Ekmekler vatandaşların kapısına getiriliyor
Milletvekili Tutdere’den Ramazan Bayramı mesajı
Milletvekili Tutdere’den Ramazan Bayramı mesajı
Parmağın sıkıştığı yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı
Parmağın sıkıştığı yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı
Başkan Yıldırım’dan Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Yıldırım’dan Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Fırat’ın Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Fırat’ın Ramazan Bayramı mesajı
Adıyaman’da cadde ve sokaklar boş kaldı
Adıyaman’da cadde ve sokaklar boş kaldı
Zabıta ekiplerinden pide fırınlarına denetim
Zabıta ekiplerinden pide fırınlarına denetim
Kahta’da bozuk yollar yenileniyor
Kahta’da bozuk yollar yenileniyor
Tarım aletlerini çalan hırsızlar yakalandı
Tarım aletlerini çalan hırsızlar yakalandı
Karantina altına alınan mahallede ölü sayısı 2’ye yükseldi
Karantina altına alınan mahallede ölü sayısı 2’ye yükseldi
Yeni Mahallede asfalt öncesi kazı çalışması
Yeni Mahallede asfalt öncesi kazı çalışması
Adıyaman'ın Kahta ilçesi kaymakamı Doğan’dan OSB açıklaması
Adıyaman'ın Kahta ilçesi kaymakamı Doğan’dan OSB açıklaması
Başkan Çil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek verdi
Başkan Çil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek verdi
Mukabeleler sosyal medya üzerinden yapılıyor
Mukabeleler sosyal medya üzerinden yapılıyor
Adıyaman'da korona virüs testi pozitif çıkan ailelerin evleri dezenfekte edildi
Adıyaman'da korona virüs testi pozitif çıkan ailelerin evleri dezenfekte edildi
Zabıta ekiplerinden fiyat denetimi
Zabıta ekiplerinden fiyat denetimi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim