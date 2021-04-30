Adıyaman’da kadın çitçilere modern badem bahçesi

“Göksu Çayı Havzasında Kadın Eliyle Badem Yetiştiriciliği Projesi” ile Adıyaman’da kadınlara modern badem bahçeleri tesis ediliyor.

Adıyaman’da son yıllarda tesis edilen badem bahçelerinde 2020 yılında 18 bin 323 ton badem üretimi gerçekleştirildi. Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 70 hibe oranında desteklenen “Göksu Çayı Havzasında Kadın Eliyle Badem Yetiştiriciliği Projesi” hayata geçirildi.

Proje ile işlenebilir tarımsal arazi varlığı az ve küçük ölçekli olan Göksu Çayı havzasındaki Merkez, Besni ve Tut ilçelerine bağlı köylerde, birim alandan daha fazla verim alınabilecek, girdi kullanımı (kimyasal vb.) minimize edilecek ve bu sayede işletmelerin karlılığının artırılması hedefleniyor.

Enstitü Müdürlüğü Personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Öznur Çağlar liderliğinde yürütülen proje kapsamında, 10 kadın çiftçiye 5’er dekar alanda yarı bodur anaçlı badem çeşitleri ile bahçeler tesis edildi.

Geleneksel üretim metotlarının yaygın olarak kullanıldığı bölgede, modern teknikler kullanılarak yarı bodur badem bahçeleri tesis edildi. Böylece, her bir 5 dekarlık alanda 200 adet yerine 500 adet badem fidanı kullanılarak birim alandan alınan verimin arttırılması sağlanacak.

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Türker Yener, “Toplam 50 dekar alanda uygulanan projede yer alan 10 kadın çiftçimizin; Organik Tarım Uygulamalarına geçişi sağlanarak bölge halkının organik üretime teşvik edilmesi, birim alandan alınan verimin artırılması, işletme ölçeği küçük çiftçi ailelerine destek olunması ve üretici bilincinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca proje kapsamındaki kadın çiftçilerimize özel yetiştiricilik, sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlılar ile ilgili eğitimler verilerek yöredeki diğer kadın çiftçilere örnek olmalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır” dedi.