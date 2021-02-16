Adıyaman’da kaçakçılığa geçit yok

Adıyaman’da polis ekipleri tarafından yol uygulamasında kaçak ve sahte alkol ile kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesi ve tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürülüyor.

Adıyaman Gölbaşı karayolu üzerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, 225 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi. Araç sürücüsü şüpheli Y.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca Şanlıurfa karayolu üzerinde yapılan uygulamada ise, durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 13 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler O.Y. ve B.T. hakkında adli işlem başlatıldı.