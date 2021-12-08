Adıyaman’da ilk kez çocuk nefroloji uzmanı atandı

Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ilk kez açılan çocuk nefroloji polikliniğe atanan Uzman Dr. Güneş Işık, hasta kabulüne başladı.

Adıyaman’da daha önce bulunmayan çocuk nefroloji polikliniği hastalara hizmet vermeye başladı. Çocuk Nefroloji Uzmanı Dr. Güneş Işık hasta kabulüne başladı. Çocuk nefroloji polikliniğinde idrar yolu enfeksiyonu, renaltübüler hastalıklar, nefrotik sendrom, glomerulonefritler, böbrek ve üriner sistemin konjenital anomalileri (vezikoüreteralreflü, posteriorüretralvalv, hidronefroz, böbrek kistleri vb.), böbrek taşı, işeme bozuklukları (gece/gündüz idrar kaçırma), hipertansiyon, akut böbrek yetmezliği (periton diyalizi/hemodiyaliz), kronik böbrek yetmezliği (periton diyalizi/hemodiyaliz) hastalıkların tedavi ve takibi yapılacak.

2007 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Uzm. Dr. Güneş Işık’ın, 2012 yılında Fırat Üniversitesinde Pediatri Uzmanlık eğitimini tamamladığı, 2020 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Nefrolojisi bölümünü bitirerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine atandığı öğrenildi.