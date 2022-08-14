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Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 14.08.2022, 12:57
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Polat idaresindeki 02 ABT 239 plakalı Toyota marka otomobil ile Neriman Karakuş idaresindeki 27 AAY 388 plakalı Ford marka otomobil, Sakarya Caddesi itfaiye müdürlüğü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Tülay Polat ile Mirza Polat yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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