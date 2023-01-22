Adıyaman’da iki grup arasında kavga

Adıyaman’da, iki grup arasındaki kavga polis ekiplerinin gelmesiyle sona erdi.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören şahıslar, olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.