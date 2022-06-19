Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada Z.B., isimli kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavga olayına karışan ve daha sonra kaçan şahısların yakalanması için ise polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.