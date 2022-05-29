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Adıyaman’da ikamet hırsızı tutuklandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ikametlere girerek hırsızlık yapan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN 29.05.2022, 12:19
Adıyaman’da ikamet hırsızı tutuklandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ikametlere girerek hırsızlık yapan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemoğlu Mahallesi ve Kaymakam Hasan Tütün Mahallesinde ikametlere girerek hırsızlık yapan N.C. isimli şahıs çalmış olduğu, kamera kayıt cihazı, güç kaynağı, bakır leğen, dokuma halı gibi malzemelerle birlikte polis ekiplerince yakalandı. Emniyette sorgulanan ve daha sonra Besni Adliyesine sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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