Adıyaman’da İHA eğitimi

Adıyaman Belediyesi, gençlerin İHA ticari pilot ehliyetine sahip olmaları için eğitim vermeye başladı.

Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve ciddi bir maliyete sahip olan özel İHA ticari pilot ehliyetini almak isteyen 100 genç bu eğitimleri ücretsiz bir şekilde alma fırsatı buldu. 25 kişilik 4 grup şeklinde verilen eğitimlerden 12-18 yaş arası 50 öğrenci ile 18 yaş üstü de 50 genç vatandaş yararlanıyor.

Eğitimlerin açılış programına katılan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kursiyerlere hitaben yaptığı konuşmada bu eğitimleri hayata geçirmelerinde iki gerekçe olduğunu belirtti.

Başkan Kılınç, “Bunlardan birincisi vatandaşlarımızın, özellikle de siz gençlerimizin teknolojik gelişmelerden uzak kalmaması, ikincisi de satış, pazarlama, reklamcılık, sinema, dizi, savunma sanayi ve daha pek çok sektörde kullanabileceğiniz insansız hava aracı ehliyetini temin edilerek yeni istihdam alanlarını sizler için açık tutmaktır. Çünkü dijital dönüşümün yaşandığı çağımızda geleceğin meslekleri ve insan kaynağı ihtiyacı da hızla değişmektedir. Bu ihtiyaçlardan birisi de yaygın kullanım alanına sahip insansız hava araçları için pilotluk mesleğidir. Genç işsizliğin önemli bir problem olduğu ülkemizde, bu tür eğitimlere ağırlık vererek, özellikle dezavantajlı gençlerimizin meslek sahibi olmalarına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.